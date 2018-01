L’attaquant japonais Yuta Toyokawa (Leeds) prêté à Eupen jusqu’à la fin de la saison

Le KAS Eupen a attiré un 2e joueur lors de ce mercato d’hiver. Le club de Jupiler Pro League s’est assuré les services de l’attaquant japonais Yuta Toyokawa, a annoncé le club actuel lanterne rouge du championnat. Il a été prêté jusqu’à la fin de la saison par le club anglais de Leeds qui évolue en Championship (D2). Toyokawa, 23 ans (1m73), évoluait auparavant à Fagiono Okayama (D2 japonaise) où il avait été prêté par les Kashima Antlers (D1 japonaise) qui vient de le transférer à Leeds.

« Après Florian Raspentino, ce sera le second transfert que nous réalisons dans le but de renforcer la force de frappe de notre formation » a déclaré Christoph Henkel, le directeur général d’Eupen. « Yuta Toyokawa est un attaquant rapide et percutant qui pourra donner plus d’aplomb à notre équipe dans sa lutte pour le maintien en première division. »

Le Japonais participera au camp d’entraînement d’Eupen à l’Académie Aspire de Doha, au Qatar, à partir du 7 janvier.

Source: Belga