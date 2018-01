L’Américano-israélien Kenny Saief (La Gantoise) prêté à Anderlecht

Tweet on Twitter

Le champion de Belgique de football, le RSC Anderlecht a loué (avec option d’achat) les services de Kenny Saief (La Gantosie) jusqu’à la fin de la saison, ont confirmé les deux clubs de Jupiler Pro League, vendredi. Le joueur de flanc de 24 ans, qui possède à la fois les nationalités américaine et israélienne, retrouve au Parc Astrid l’entraîneur Hein Vanhaezebrouck. Il était arrivé à Gand à l’été 2014 en provenance du club israélien de Ramat HaSharon.

Saief a joué, ces trois dernières saisons, 112 rencontres avec les Buffalos. Il a inscrit 15 buts et a été sacré champion en 2015. Depuis l’arrivée d’Yves Vanderhaeghe, Saief n’est plus en vue cette saison à Gand. Il n’a joué que trois matchs de championnat, en partie à cause de blessures. Après une pubalgie au début de saison, il a attrapé une infection ce qui a retardé son rétablissement.

Kenneth ‘Kenny’ Hasan Saief, né à Panama City en Floride, a grandi en Israël. Il est international américain depuis le 22 juin 2017 après avoir porté le maillot des équipes de jeunes d’Israël.

Source: Belga