L’Allemagne à un succès de la finale en Hopman Cup après la victoire d’Angelique Kerber

L’Allemagne n’est plus qu’à un match victorieux (contre l’Australie) de la qualifiation en finale de la Hopman Cup de tennis, vendredi à Perth en Australie. Angelique Kerber (WTA 21) a gagné aisément son duel contre Daria Gavrilova (WTA 25) 6-1 et 6-2.

Si Alexander Zverev (ATP 4) bat Thanasi Kokkinakis (ATP 209), les Allemands retrouveront les Suisses (Roger Federer et Belinda Bencic), samedi en finale de ce tournoi sur invitation, officieux Mondial par équipes nationales mixtes.

En cas de défaite, l’Allemagne aura encore une chance de se qualifier lors du double mixte qui concluera le duel, le dernier du groupe A. Plus tôt dans la journée, la Belgique, représentée par David Goffin et Elise Mertens, a dominé le Canada 3-0 et ainsi conservé une chance de se hisser en finale.

Source: Belga