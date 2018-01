Roger Federer rapproche la Suisse de la finale de Hopman Cup

Roger Federer (ATP 2) a donné l’avantage à la Suisse contre les Etats-Unis, jeudi, en Hopman Cup, tournoi par équipes nationales mixtes joué à Perth (Australie). Federer a pris la mesure de Jack Sock (ATP 8) 7-6 (7/5), 7-5. Dans cette troisième journée du groupe B, les deux équipes se disputent une place en finale. Le simple dames mettra aux prises Belinda Bencic (WTA 74) et Coco Vandeweghe (WTA 10). Place ensuite au double mixte. Les deux équipes avaient remporté leurs deux précédentes rencontres. Federer et Bencic ont gagné deux fois 3-0, contre le Japon d’abord et la Russie ensuite. Sock et Vandeweghe ont battu 2-1 la Russie puis ont profité du forfait de Naomi Osaka, malade, qui leur a assuré la victoire contre le Japon.

Pour sa part, Federer a confirmé qu’il est déjà en forme, à une dizaine de jours de l’Open d’Australie. Il s’était déjà imposé contre Yuichi Sugita (ATP 40) et Karen Khachanov (ATP 45) sans perdre de set. Le Maestro suisse a remporté la Hopman Cup en 2001, aux côtés de Martina Hingis.

Source: Belga