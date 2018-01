Open d’Australie – Kei Nishikori déclare forfait pour l’Open d’Australie

Le Japonais Kei Nishikori, ex-N.4 mondial retombé au 22e rang, a déclaré forfait mercredi pour la première levée du Grand Chelem, l’Open d’Australie (15-28 janvier), pas suffisamment remis d’une blessure au poignet droit qui l’avait contraint à mettre un terme à sa saison 2017 fin août. « Je suis désolé d’annoncer que je vais rater l’Open d’Australie cette année. C’est mon tournoi favori, mon tournoi ‘maison’ (…) et ça fait mal d’avoir à le rater », a-t-il regretté sur son site internet. « Ma convalescence se passe bien, mais je ne me sens simplement pas prêt à 100% pour jouer de nouveau des matches au meilleur des cinq sets », a expliqué le finaliste de l’US Open 2014, qui avait stoppé sa saison juste avant le tournoi new-yorkais après s’être déchiré un tendon du poignet droit à l’entraînement, et avait choisi la rééducation plutôt que l’opération.

Le joueur âgé de 28 ans, deux fois quart-de-finaliste en Australie, et qui avait tenu tête cinq sets au futur vainqueur Roger Federer en huitième de finale de l’édition 2017, avait déjà dû annoncer qu’il renonçait au tournoi de Sydney (7-13 janvier), samedi.

Le meilleur joueur asiatique est le premier tennisman majeur à déclarer forfait pour le tournoi disputé à Melbourne, mais d’autres stars blessées ou insuffisamment remises de longs pépins physiques restent incertaines, au vu du début de saison ATP où les forfaits s’accumulent lors des tournois de préparation. Le Britannique Andy Murray (hanche) et le Serbe Novak Djokovic (coude), tous deux absents depuis Wimbledon 2017, ont ainsi dû renoncer aux tournois de Brisbane et de Doha, retardant leur retour.

Source: Belga