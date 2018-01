L’Egyptien Mohamed Salah (Roma/Liverpool) élu footballeur africain de l’année par la CAF

L’Egyptien Mohamed Salah a reçu le 27e titre de meilleur joueur africain de football, en 2017, jeudi à Accra, un prix décerné par la Confédération africaine de football (CAF). Il a devancé les deux autres finalistes: son équipier à Liverpool le Sénégalais Sadio Mané, 2e, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), lauréat en 2015 et 3e cette année, qui complètent le podium. L’attaquant de 25 ans a brillé sur les pelouses aussi bien africaines qu’européennes. En club, il s’est illustré avec l’AS Rome, puis avec Liverpool depuis cet été. Il est l’actuel 2e meilleur buteur de la Premier League avec 17 buts (plus 5 assists). En sélection, il a atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en février, et surtout, il a grandement contribué à la qualification des Pharaons pour la Coupe du monde 2018, une première depuis le Mondial 1990 en Italie.

Salah succède au palmarès à l’Algérien de Leicester Riyad Mahrez. Il est le premier Egyptien à obtenir ce prix.

Source: Belga