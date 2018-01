Le livre sur la « Maison Blanche Trump » sortira dès vendredi

La sortie du livre explosif de Michael Wolff sur la « Maison Blanche Trump », initialement prévue mardi, a été avancée à vendredi, ont annoncé son auteur et son éditeur qui avaient été sommés par les avocats du président de renoncer à la publication. « Et voilà. Vous pouvez l’acheter (et le lire) demain. Merci, monsieur le président », a lancé Michael Wolff dans un tweet.

Au lendemain de la parution d’extraits ayant suscité une vive controverse, les avocats du président américain ont adressé jeudi un courrier à son auteur et à Steve Rubin, président de la maison d’édition Henry Holt and Co. leur demandant de « cesser immédiatement » sa distribution, évoquant, entre autres, la diffamation.

Le livre de Michael Wolff (« Fire and Fury: Inside the Trump White House ») raconte combien la première année au pouvoir de Donald Trump fut marquée d’abord par une forme de « chaos » permanent sur fond d’intrigues autour d’un président raillé par ses propres collaborateurs.

La Maison Blanche a dénoncé « les mensonges ridicules » d’un ouvrage truffé de « ragots de tabloïd ».

