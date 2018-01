La Gantoise recrute le Danois Anders Christiansen

La Gantoise a annoncé jeudi le recrutement du médian danois Anders Christiansen, 27 ans, en provenance de Malmö, champion de Suède. Christiansen, international danois à trois reprises, s’est engagé jusqu’en 2021 avec les Gantois. Christiansen a été élu Joueur de l’Année en Suède la saison passée. Il a débuté sa carrière en 2008 à Lyngby, avec qui il a été promu. Après deux ans, il a rejoint le champion du Danemark Nordsjaelland, où il est resté deux ans et demi et a joué 85 rencontres (sept buts et huit assists). Il a pris part à la campagne 2012-2013 de Ligue des Champions. En janvier 2015, il a tenté l’aventure en Italie, au Chievo Vérone. Un an plus tard, il était transféré à Malmö, où il a décroché deux titres de champion.

Source: Belga