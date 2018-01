Iran: les Etats-Unis demandent une réunion d’urgence du Conseil de sécurité

Les Etats-Unis ont sollicité une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Iran pour vendredi à 20H00 GMT, ont indiqué jeudi des diplomates. La Russie a critiqué cette demande des Etats-Unis de débattre des manifestations en Iran devant le Conseil de sécurité et pourrait demander, avec d’autres membres du Conseil, un vote de procédure pour tenter de bloquer la réunion, selon des diplomates.

Le règlement du Conseil exige une majorité de neuf des quinze membres avant d’ajouter un sujet à l’ordre du jour. Aucun veto ne peut s’appliquer.

L’ambassadrice américaine, Nikki Haley, avait déclaré en début de semaine qu’elle demanderait une réunion de la plus haute instance onusienne en signe de soutien aux manifestants iraniens.

« Le peuple iranien réclame la liberté », avait-elle déclaré mardi. « Tous ceux qui sont épris de liberté doivent soutenir leur cause. »

Au moins 21 personnes ont été tuées et des centaines d’autres arrêtées au cours de manifestations contre la situation économique qui ont tourné à la contestation anti-gouvernementale notamment à Téhéran, où des des bâtiments gouvernementaux et des postes de police ont été attaqués.

Nikki Haley avait indiqué vouloir également demander une réunion du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève pour débattre de ces violences.

A Moscou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a mis en garde les Etats-Unis contre « toute tentative d’ingérence dans les affaires intérieures » de l’Iran.

La Russie affirme que les manifestations en Iran ne constituent pas une menace pour la paix et la sécurité internationales et ne sont pas du ressort du Conseil de sécurité.

