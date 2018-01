Côte d’Ivoire: début du procès d’un ex-chef militaire pro-Gbagbo

Le procès pour « complot contre l’autorité de l’Etat » du commandant Jean-Noël Abéhi, un pilier de l’appareil sécuritaire ivoirien sous l’ex-président Laurent Gbagbo, pour tentative d’attaque du plus grand camp de gendarmerie du pays le 23 décembre 2012, a débuté jeudi avec l’audition d’un de ses 11 co-accusés. Selon l’acte d’accusation, Abéhi qui avait pris la fuite après la crise post-électorale de décembre 2010-avril 2011 (environ 3.000 morts) qui s’est conclue par la chute de Laurent Gbagbo, a « déclaré qu’étant qu’au Ghana, il a participé aux réunions d’une plateforme militaire initiée par Koné Katinan (porte-parole de Gbagbo en exil), préparant un renversement du pouvoir politique en place ».

Jean-Noël Abéhi avait été arrêté au Ghana et extradé en Côte d’Ivoire en février 2013. Le commandant Abéhi est considéré par ses détracteurs et des ONG comme l’un des principaux responsables d’exactions sous le régime Gbagbo.

En plus du commandant Abéhi, ex-patron du groupement d’escadrons de blindés (GEB) d’Agban, 11 autres personnes sont poursuivies pour complot contre l’autorité de l’Etat et tentative d’attentat contre la sûreté de l’Etat.

« On leur reproche (aux 11) de s’être rencontrés à divers endroits d’Abidjan et d’avoir décidé de renverser les autorités du pays », a expliqué Elise Ajavon, avocat du sergent-chef de police Cyprien Lorougnon Dragbo.

L’audience doit reprendre lundi avec l’audition du commandant Abéhi, a annoncé le juge Aboubacar Coulibaly.

source: Belga