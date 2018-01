Attentat suicide à Kaboul: au moins 11 morts et 30 blessés – 2

Un kamikaze a déclenché une bombe jeudi soir à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins 11 morts et 30 blessés, a annoncé un porte-parole du ministère de l’Intérieur. « Un assaillant kamikaze s’est fait exploser (…) près d’un groupe de policiers qui tentaient d’assurer la sécurité à une manifestation », a déclaré Nasrat Rahimi.

« Le bilan pourrait évoluer, les ambulances continuant de travailler », a pour sa part indiqué Wahid Majroh, porte-parole du ministère de la Santé.

Une source des services de sécurité, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a de son côté avancé un bilan de 20 morts et 20 blessés, qui n’a pas pu être confirmé.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l’attaque via son organe de propagande Amak, mais sans fournir aucune preuve à l’appui.

Cette attentat survient quatre jours seulement après une autre attaque lors de funérailles qui avait fait 18 morts dans la province orientale de Nangarhar, frontalière avec le Pakistan.

L’attentat s’est produit en marge d’une manifestation organisée après la mort d’un commerçant lors d’une opération de police visant des trafiquants d’alcool et de drogue, selon un responsable afghan qui a requis l’anonymat.

D’après le porte-parole de la police de Kaboul, Basir Mujahid, le kamikaze, qui était à pied, a explosé « très près » d’un groupe de policiers, en tuant au moins cinq d’entre eux et en blessant onze autres. « Les forces de police de Kaboul étaient là pour éviter d’éventuelles protestations. L’auteur de l’attentat s’est approché et a mis sa ceinture d’explosifs à feu », a-t-il ajouté.

Des agents interrogés sur place ont affirmé que le kamikaze portait un uniforme de la police ou de l’armée, mais l’information n’a pas été confirmée.

source: Belga