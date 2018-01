Interpellé par 30 Millions d’Amis, Eric Antoine renonce à utiliser des animaux dans ses spectacles

Tweet on Twitter

Le magicien Eric Antoine s’était attiré les foudres de 30 Millions d’Amis en faisant venir une lionne en cage sur le plateau d’une émission diffusée sur M6.

Ce mercredi 3 janvier, la chaîne M6 diffusait l’émission « Tous les vœux sont permis » dans laquelle le magicien Eric Antoine exauçait les souhaits de téléspectateurs. Mais au cours de la soirée, une séquence n’a pas manqué d’interpeller 30 Millions d’Amis.

« Aucune magie à avoir un animal sauvage en cage sur un plateau TV »

Sur Twitter, l’association de défense des animaux a reproché à l’artiste d’avoir amené une lionne sur le plateau pour surprendre une fillette qui rêvait d’avoir un animal de compagnie. « Aucune magie à avoir un animal sauvage en cage sur un plateau TV, même pour émerveiller une petite fille, bien au contraire… Tous les vœux sont permis en 2018, comme celui de ne plus les exploiter ! », a écrit 30 Millions d’Amis en joignant la vidéo de la séquence.

Cher @eric_antoine, aucune #magie à avoir un animal sauvage en cage sur un plateau TV même pour émerveiller une petite fille, bien au contraire… #TousLesVoeuxSontPermis en 2018, comme celui de ne plus les exploiter ! @M6 #TLVSP #Sauvages pic.twitter.com/m2bRFajQEv — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) January 3, 2018

Réaction rapide du magicien

Rapidement, le message de l’association a été repris et partagé par des centaines d’internautes. Mais il n’a fallu attendre que 10 min pour voir Eric Antoine répondre à cette critique. Dans un premier message, le magicien s’est justifié en indiquant qu’il connaissait bien la lionne de 6 mois ainsi que l’éleveur de fauves à qui elle appartient, qu’elle n’était pas stressée et qu’elle était heureuse de s’amuser.

Je comprends tout à fait votre réaction.

Je n’ai sans doute pas assez réfléchi, je connais bien Tina ( la lionne ) et Rémi qui élève des fauves en forêt de Sologne. Je n’y ai vu que des animaux heureux …

Tina qui a 6 mois n’était pas du tout stressé mais heureuse de s’amuser.. — Eric Antoine (@eric_antoine) January 3, 2018

« D’accord plus de magie avec les animaux sauvages »

Quelques minutes plus tard, le magicien a publié la suite de son message en précisant : « Je comprends votre combat et le soutien! D’accord plus de magie avec les animaux sauvages ». L’animateur a également tenu à souligner que le chat qu’il avait offert à la petite fille pour réaliser son rêve avait été adopté.

La suite… / de s’amuser avec Rémi. Je comprends votre combat et le soutien! D’accord plus de magie avec les animaux sauvages. Mais notez SVP que je fais adopter un chat par la suite . Bravo pour votre travail.

Amitiés

Eric — Eric Antoine (@eric_antoine) January 3, 2018

Fin 2017, l’association PETA avait interpellé TF1 au sujet de la venue d’un loup dans l’émission « Danse avec les Stars ». La chaîne avait finalement décidé de ne pas diffuser la séquence. L’association avait également demandé à France 2 de ne plus utiliser de tigres dans l’émission « Fort Boyard ». A cela, le dresseur des félins avait répondu : « « Ils ne connaissent pas mes tigres et ne sont jamais venus les voir sur Fort Boyard. Leur annonce arrive 29 ans après le début de l’émission, ils sont un peu en retard. »