Une Américaine de 46 ans a gagné le gros lot, 5 millions de dollars, en n’osant pas refuser le mauvais billet à gratter que lui a tendu un vendeur.

L’incroyable coup de chance d’une mère de famille fait le tour des médias américains. Il y a quelques semaines, Oksana Zaharov, une Américaine de 46 ans originaire du New Jersey, faisait du shopping à Manhattan lorsqu’elle a décidé de s’arrêter dans un magasin pour acheter un billet à gratter. Elle a demandé au vendeur un jeu à 1 dollar. Mais l’employé s’est trompé et lui a remis un autre ticket, coûtant dix fois plus cher. Il s’agissait d’un billet à gratter d’une valeur de 10 dollars du jeu Set For Life Ticket, l’équivalent du Win for Life chez nous.

« Je l’ai quand même acheté »

Par timidité ou par politesse, la mère de deux enfants n’a pas osé refuser ce mauvais billet tendu par l’employé. « Quand le vendeur m’a tendu le mauvais ticket, je me suis sentie mal alors j’ai décidé d’aller de l’avant et de quand même l’acheter », a déclaré la femme dans un communiqué de la New York Lottery. Néanmoins, elle n’a pas été plus impatiente que cela de découvrir si ce ticket était gagnant. Elle l’a utilisé pendant quelques semaines comme marque-page et ce n’est que récemment qu’elle a décidé de le gratter.

4,14 millions d’euros

Oksana Zaharov n’en a pas cru ses yeux lorsqu’elle a découvert qu’elle avait gagné 5 millions de dollars, soit 4,14 millions d’euros. Conformément au principe du jeu, elle va recevoir 60.000 dollars puis un paiement annuel de 260.000 dollars au cours des 19 prochaines années. Après cela, elle continuera de toucher 172.068 dollars net par an pour le reste de sa vie.

Des vacances en famille aux Bahamas

La gagnante était d’abord sceptique. « Je n’ai jamais rien gagné. J’étais sûre que c’était un faux ticket. Ce n’est que lorsque je l’ai apporté au bureau que j’ai su que tout cela était vrai », a-t-elle déclaré. L’heureuse gagnante a indiqué qu’elle allait fêter cela en emmenant sa famille en vacances aux Bahamas mais qu’ensuite elle allait surtout faire profiter ses enfants de sa fortune. « Ils n’auront pas besoin de faire un prêt pour aller à l’université », a conclu la mère de famille.