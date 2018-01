Ellen Page et Emma Portner se sont mariées

Tweet on Twitter

L’actrice Ellen Page s’est mariée avec sa compagne Emma Portner. Elles ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram.

Ellen Page, connue pour ses rôles dans « Juno » et « X-Men », et sa compagne, la danseuse et professeure de jazz contemporain Emma Portner, se sont dit « oui ». «Je n’arrive pas à croire que cette femme extraordinaire est ma femme», écrit l’actrice de 30 ans en légende d’une photo de leurs deux mains munies d’alliances.

De son côté, Emma Portner, 22 ans, a partagé le même cliché en indiquant en légende: « J’appelle désormais cette femme incroyable MA FEMME! ».

Ellen Page avait fait son coming out en 2014 lors d’une conférence LGBT à Las Vegas. Elle avait officialisé sa relation avec Emma Portner en juillet 2017.