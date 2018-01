Un attentat dans une mosquée au Nigeria fait au moins 14 morts

Tweet on Twitter

Un attentat, attribué au groupe djihadiste Boko Haram, dans une mosquée à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 14 morts mercredi matin, a-t-on appris de sources sécuritaires concordantes. Un homme s’est fait exploser peu avant la première prière du matin au milieu des fidèles musulmans dans une mosquée de Gamboru (Etat du Borno), selon des membres des milices civiles. « Pour l’instant 14 corps ont été sortis des décombres de la mosquée, dans le quartier d’Unguwar Abuja, qui a été totalement détruite par l’explosion », a rapporté Umar Kachalla, qui combat Boko Haram aux côtés de l’armée nigériane. « Mais le bilan pourrait s’alourdir », a-t-il précisé. « Seul le muezzin a survécu et nous pensons qu’il y a beaucoup plus de victimes sous les décombres ».

source: Belga