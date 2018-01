Les Belges à l’étranger – Thibaud Verlinden va chercher du temps de jeu à St-Pauli, en D2 allemande

Tweet on Twitter

L’international belge chez les jeunes Thibaud Verlinden évoluera les six prochains mois au FC St. Pauli, a annoncé mercredi le club de D2 allemande de football. L’ailier de 18 ans a été prêté par le club de Premier League anglaise de Stoke City, où il n’a pas réussi à se forger une place en équipe première. Le fils de l’ancien gardien de but du Club Bruges, Dany Verlinden, a rejoint Stoke à l’été 2015 en provenance du Standard. Il est sous contrat à Stoke City jusqu’à l’été 2022.

Verlinden a rejoint Malaga où St. Pauli est en stage. Il y retrouve Waldemar Sobota (ex-Club Bruges) et Sami Allagui (ex-Anderlecht) qui jouent déjà au sein de la formation actuellement 10e en 2e Bundesliga.

Source: Belga