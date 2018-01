Les Belges à l’étranger – Eden Hazard, sur penalty, marque pour Chelsea à Arsenal qui arrache le partage 2-2

Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient titulaires, mercredi soir, lors du court déplacement de Chelsea à Arsenal, lors de la 22e journée de Premier League de football. Mitchy Batshuayi est resté sur le banc des remplaçants. Les deux équipes se sont séparées sur une partage 2-2. Laissé au repos lors de la précédente rencontre (5-0 face à Stoke), Hazard a été très utile puisqu’il a rapidement répondu au but d’ouverture de Jack Wilshire (63e) qui n’avait plus marqué depuis 43 rencontres (mai 2015). Il a transformé lui-même le penalty qu’il a obtenu à la 67e à la suite d’une faute de Bellerin. Il a pris à contre-pied Petr Cech (1-1) pour inscrire son 6e but de la saison en championnat. Hazard a cédé sa place à la 84e au Brésilien Willian.

Chelsea a bien cru remporter les trois points lorsque Marcos Alonso a mis à profit une passe de Zappacosta à la 88e (1-2).

Mais les troupes d’Arsène Wenger n’ont pas baissé les bras. Hector Bellerin, dans le temps additionnel (90e+2), a fait oublier son penalty sur Hazard, en trompant Courtois, excellent toute la soirée, d’une demi-volée.

Le gardien des Diables

Les Blues, qui avaient vu Morata manquer trois un-contre-un face Cech, ont encore eu l’occasion d’arracher la victoire mais la frappe de Zappacosta s’est écrasée sur le cadre des Gunners (90e+3).

Chelsea reste 3e au classement avec 46 points, derrière les deux Manchester: City (62) et United (47). Arsenal est 6e (39) derrière Liverpool (44) et Tottenham (40). Les Spurs jouent jeudi l’ultime rencontre de cette 22e journée en accueillant West Ham. .

Source: Belga