Le pétrole termine au plus haut à New York depuis 2014

Le pétrole new-yorkais a clôturé mercredi à son plus haut niveau depuis décembre 2014, porté par la forte demande en énergie alimentée par la vague de froid persistante aux Etats-Unis ainsi que par les tensions en Iran. Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a gagné 1,26 dollar, ou 2,09%, pour clôturer à 61,63 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

Il est tiré « par les prix des produits raffinés, en particulier ceux du diesel qui profitent à fond du froid qui touche la côte est des Etats-Unis depuis plusieurs jours maintenant », a souligné Andy Lipow de Lipow Oil Associates.

« Certaines entreprises se sont aussi tournées vers le pétrole pour compléter l’approvisionnement en gaz naturel », a-t-il ajouté.

En quête d’indices sur l’approvisionnement du marché, les investisseurs décortiqueront jeudi, avec un jour de décalage en raison d’un jour férié lundi pour le Nouvel An, les données hebdomadaires sur les réserves américaines de pétrole.

Les investisseurs continuent dans le même temps de surveiller la situation en Iran.

Source: Belga