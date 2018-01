Le corps d’un homme qui s’était enfui des urgences a été retrouvé à Grammont

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le corps d’un homme qui s’était enfui des urgences a été retrouvé mercredi à Grammont. Les causes de la mort doivent encore être précisées, mais celle-ci n’est pas considérée comme suspecte, a indiqué le parquet de Flandre orientale. L’homme âgé de 45 ans s’était présenté au service des urgences de l’hôpital de Grammont la nuit de la Saint-Sylvestre avec une blessure à la tête. Il avait ensuite quitté les lieux sans attendre d’être soigné.

Les causes de son décès et les circonstances de sa blessure ne sont pas déterminées. La division de Audenarde du parquet de Flandre orientale ne considère pas la mort de cet homme comme suspecte.

Source: Belga