La collecte des sapins de Noël a commencé à Bruxelles, elle débutera lundi en Wallonie

La collecte des sapins de Noël débutera le lundi 8 janvier en Wallonie. A Bruxelles, il n’existe pas de collecte particulière pour les sapins, les habitants peuvent s’en débarrasser en les déposant avec leurs déchets de jardin le jour habituel. Les services de ramassage insistent également sur la possibilité d’amener l’arbre dépouillé de toute décoration directement aux recyparcs. Les divers services de collecte des déchets en Wallonie et à Bruxelles précisent que les sapins naturels doivent être déposés sans leurs décorations, pots, clous ou mottes de terre. Bruxelles Propreté admet pour sa part le croisillon, alors que le pied du sapin doit être préalablement ôté du côté wallon.

À Liège, les sapins seront enlevés le jour de la collecte hebdomadaire entre le 8 et le 12 janvier. L’Intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la Région de Charleroi (ICDI) précise quant à elle les dates de passage pour chaque ville sur son site internet. En région de Mons-Borinage-Centre, l’intercommunale de gestion environnementale Hygea n’organisera, pour sa part, aucune collecte spécifique mais rappelle que certaines communes telles que Mons, La Louvière, Seneffe, Soignies, Ecaussinnes, etc. en organisent bien une. Elle conseille dès lors aux habitants de se renseigner auprès de leur administration communale.

Un calendrier est également disponible pour les particuliers de la province de Namur sur le site d’Environnement Namur. Les recyparcs représentent en outre une alternative aux collectes. Les particuliers peuvent en effet y déposer leur arbre, également dépouillé. En raison de l’avis de tempête qui est maintenu ce mercredi, Bruxelles Propreté demande par ailleurs de ne pas déposer les sapins la veille en soirée mais plutôt le matin de la collecte. Les arbres pourraient en effet être emportés et, dès lors, encombrer la chaussée.

Les sapins collectés ou amenés aux parcs à conteneurs sont recyclés. Mélangés à d’autres déchets de composte classiques à cause de leur acidité, ils prennent environ six mois à se décomposer.

Source: Belga