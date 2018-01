Euroligue basket (d) – Castors Braine bat Villeneuve-d’Ascq 77-61 et peut encore viser le Top 6

Castors Braine a remporté son 3e succès dans l’Euroligue de basket, mercredi au Spiroudôme de Charleroi. Les championnes de Belgique ont battu les Françaises de Villeneuve-d’Ascq 77-61 dans ce match de la 10e journée. Cette victoire permet aux Brainoises de remonter à la 7e place du groupe A avec 13 points. Elles conservent l’espoir de rejoindre le Top 6 et de poursuivre leur saison européenne en quarts de finale de l’Eurocup. Elles laissent la dernière place du groupe aux Polonaises du CCC Polkowice (12 points). Villeneuve-d’Ascq est 5e avec 14 points.

Les Castors ont très bien entamé la rencontre. Elles menaient 20-13 après le premier quart, et 34-24 au repos. Leur victoire n’a ensuite jamais été menacée, l’écart ne cessant de croître (50-39 après le 3e quart).

Les intérieures la Lettone Anete Steinberga (22 points, 7 rebonds) et l’Américaine Celeste Trahan-Davis (19 points, 13 rebonds) ont été déterminantes.

Braine avait signé ses deux premières victoires face à Polkowice (83-76) et à Prague (67-68).

Les championnes de Belgique restent sur trois succès au terme de leurs cinq dernières rencontres. Elles se rendront au Galatasaray Istanbul, 6e (14 pts), le jeudi 11 janvier, lors de la 11e journée.

Source: Belga