154 kilos de matériel pyrotechnique saisis par la police lors de la nuit du Nouvel An

Durant la nuit du Nouvel An, la police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode) a saisi 154 kilos de matériel pyrotechnique et 14 kilos de poudre noire. Seize sanctions administratives communales ont été rédigées dans ce cadre, indique mercredi le parquet de Bruxelles. Durant tout le mois de décembre, la zone de police de Bruxelles-Nord avait effectué un travail de prévention et de répression concernant l’achat et la vente de pétards. Des patrouilles ont été réalisées afin de sensibiliser commerçants et citoyens pour leur rappeler les règles en matière de vente et d’achat des feux d’artifices et de pétards.

Quelque cent agents de police ont été déployés sur l’ensemble de la zone de police durant la nuit du Nouvel An et aucun incident notable n’a été relevé. Les policiers sont intervenus pour des jets de pétard et pour des incendies présumés volontaires sur une bulle à verre, sur une poubelle, une moto et une voiture. Au total, 16 privations de liberté, 2 judiciaires et 14 administratives, ont eu lieu.

Source: Belga