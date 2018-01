La population des Pays-Bas en hausse, à 17,2 millions d’habitants

Tweet on Twitter

La population des Pays-Bas s’est accrue en 2017 d’environ 100.000 personnes, pour atteindre 17,2 millions d’habitants enregistrés.

Les autorités néerlandaises estiment que quelque 80% de l’augmentation du nombre d’habitants sont liés à la migration étrangère. Davantage de personnes -environ 82.000- se sont établies aux Pays-Bas que celles qui ont quitté le pays durant l’année écoulée. Ce nombre est comparable avec celui de 2016, quand le nombres d’immigrants s’était établi à 233.000, contre 151.000 émigrants.

La composition de ces flux a toutefois changé. Les Pays-Bas ont accueilli en 2017 moins de migrants cherchant l’asile que l’année précédente, mais davantage de migrants travailleurs et étudiants. En 2017, les migrants provenaient davantage de pays européens ainsi que du Brésil et de l’Inde. Le nombre de ressortissants originaires de Syrie, d’Ethiopie, d’Afghanistan, d’Irak et d’Iran a reculé par rapport à 2016.

Le CBS attribue pour le reste la croissance du nombre d’habitants au solde démographique naturel. Les chiffres provisoires estiment que le nombre de naissances sera en 2017 supérieur de 19.000 à celui des décès. En 2016, ce solde était de 24.000 unités.