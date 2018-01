NBA – 52 points, record de franchise et de carrière pour DeRozan avec Toronto

Avec 52 points inscrits lors de la victoire 131-127 après prolongations de Toronto sur Milwaukee, DeMar DeRozan a établi le record de sa franchise et signé un record de carrière, lundi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Il est le troisième joueur de Toronto à inscrire plus de 50 points et dépasse au passage Vince Carter et Terrence Ross, qui avaient chacun marqué 51 points.

Avec ce succès, Toronto décroche son 12e succès consécutif et affiche le meilleur bilan de la ligue à domicile, avec 14 victoires pour une seule défaite. Les Raptors sont deuxièmes à l’Est (25 victoires-10 défaites).

Victoire en prolongation aussi pour Portland à Chicago (120-124). CJ McCollum, auteur de 32 points, a inscrit le panier décisif à 56 secondes de la fin de la prolongation. Portland occupe la sixième position à l’Ouest (19 victoires-17 défaites). Les Lakers ont subi une septième défaite de rang, 114-96 à Minnesota. Les Timberwolves sont quatrièmes à l’Ouest (24 victoires-14 défaites). Brooklyn a battu Orlando 98-95 pour signer une 14e victoire en 37 rencontres qui les place en onzième position à l’Est.

Source: Belga