L’Onu déplore les morts et appelle l’Iran au respect des droits de l’Homme

Le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, « regrette les morts » rapportées en Iran, pays secoué par des manifestations, et demande que « les droits à se rassembler pacifiquement et à l’expression du peuple iranien soient respectés », a déclaré mardi un porte-parole. « Le secrétaire général suit attentivement les informations sur les manifestations dans plusieurs villes en Iran. Nous regrettons les pertes de vie rapportées et espérons que la violence à l’avenir sera évitée », a affirmé ce porte-parole, Farhan Aziz Haq, lors du point de presse quotidien de l’Onu. Il répondait à une question lui demandant quelle était la position d’Antonio Guterres sur ces manifestations et leur répression.

« Nous espérons que les droits à se rassembler pacifiquement et à l’expression du peuple iranien seront respectés », a ajouté le porte-parole, en démentant que le patron de l’Onu ait tardé à réagir aux manifestations survenues en Iran.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a brisé mardi son silence et accusé les « ennemis » de l’Iran de porter atteinte au régime, au sixième jour d’un mouvement de contestation marqué par des violences meurtrières et des centaines d’arrestations.

Au total, 21 personnes – dont neuf dans la nuit de lundi à mardi – ont été tuées depuis le début le 28 décembre à Machhad (nord-est) de rassemblements contre les difficultés économiques et le pouvoir, qui se sont rapidement propagés à l’ensemble de l’Iran.

Le Canada a aussi demandé mardi aux « autorités iraniennes à faire respecter les droits démocratiques » et s’est dit « encouragé de voir le peuple iranien exercer son droit fondamental de manifester pacifiquement ». Les autorités canadiennes ont également assuré qu’elles continueront « de soutenir les droits fondamentaux des Iraniens, y compris la liberté d’expression ».

La France a aussi exprimé « sa préoccupation face au nombre important des victimes et des arrestations », tandis que le président américain Donald Trump a dénoncé le régime iranien.

