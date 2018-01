Gros clash entre Benjamin Biolay et Grégoire

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Les deux artistes se livrent une guerre par médias sociaux interposés après l’accusation de plagiat de Benjamin Biolay.

Alors que Grégoire vient de sortir son nouveau titre, «Mes enfants», Benjamin Biolay a poussé un coup de gueule sur Instagram, accusant le chanteur français d’avoir plagié son titre «Ton héritage». Le juré de la «Nouvelle Star» a posté une vidéo dans laquelle il chante «le couplet manquant de la dernière chanson de Grégoire», comme il l’indique en légende de la vidéo.

Sur ce dernier couplet, il chante sur l’air de «Ton héritage»: «Sachez que copier c’est pas beau même si travailler c’est trop dur. Contre 100 notes et 3000 mots, contre les cris et les murmures. Y a moyen de faire un morceau, surtout pour sa progéniture, sans faire d’emprunt ou pas trop et sans se faire gauler c’est sûr. Il n’y a que la honte qui dure.»

Et Benjamin Biolay ne s’arrête pas là, rajoutant: «Je crois que je préfère encore qu’il chante Oasis», faisant référence à la reprise très critiquée de «Don’t Look Back in Anger» par Grégoire.

Une riposte en chanson

La riposte du chanteur de «Toi+Moi» ne s’est pas fait attendre. Dans une vidéo sur Twitter, Grégoire, derrière son piano, interpelle lui aussi Benjamin Biolay en chanson, se lançant dans un medley de «I Will Survive», «Le Géant de papier», «Les Feuilles mortes», ou encore «Le Temps des fleurs», qui reprennent toutes le même thème.

«C’est la récré mon BB ? Personne n’a le monopole d’une suite d’accords Monsieur ‘Me Myself and I’ et personne n’a le monopole d’un thème: relis ‘Si…’ de kipling, enfin lis-le plutôt… bonne année quand même…», indique le chanteur en légende sa vidéo.