Premier League – Manchester United, sans ses Belges, se relance à Everton

Manchester United s’est relancé après trois partages de rang en s’imposant 0-2 sur la pelouse d’Everton, lundi, lors de la 22e journée du championnat d’Angleterre. Romelu Lukaku et Marouane Fellaini, blessés, n’étaient pas disponibles pour United. Kevin Mirallas ne figurait pas dans la sélection d’Everton. Privé de ses deux attaquants, Romelu Lukaku suite au coup à l’arrière du crâne subi samedi contre Southampton, et Zlatan Ibrahimovic (genou), José Mourinho optait pour Anthony Martial en pointe.

Le Français remerciait son entraîneur pour la confiance en débloquant la situation de fort belle manière à la 57e minute. Pogba servait son compatriote d’une passe de l’extérieur du pied, Martial contrôlait et plaçait une frappe enroulée dans la lucarne de Pickford.

Le deuxième but était également de belle facture. Pogba servait sur la gauche Jesse Lingard. Celui-ci avançait, rentrait dans le jeu et envoyait le ballon dans la lucarne opposée.

Manchester United, 47 points, s’installe provisoirement à la deuxième place, au détriment de Chelsea (45), attendu par Arsenal mercredi. Manchester City, qui reçoit Watford mardi, est le solide leader avec 59 points.

Everton, 27 points, occupe la neuvième position.

