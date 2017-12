Nouvel An – France: Foule compacte sur les Champs-Elysées à Paris pour assister au feu d’artifice

Près de 300.000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées dimanche soir à Paris pour assister au feu d’artifice de la nuit de la Saint-Sylvestre, rapportent les médias locaux. Une foule « compacte » était présente sur les Champs-Elysées, lieu symbolique de la capitale française, placée sous haute sécurité, rapporte Le Parisien.

Environ 1.800 policiers, gendarmes et militaires étaient déployés pour assurer la sécurité d’une « zone de protection », ceinte par plusieurs kilomètres de barrières.

La foule a pu y accéder dès 20h00 et les premières animations visuelles et sonores ont eu lieu à partir de 23h00. Un compte à rebours a précédé le feu d’artifice déclenché sur les 12 coups de minuit, marquant le passage à l’an 2018.

Des tensions ont marqué la soirée du réveillon dans l’Oise, avec des incendies de voitures en début de nuit qui ont été maitrisés par les pompiers à Montataire, Creil et Villers-Saint-Paul.

Les policiers ont aussi été mobilisés dans le quartier Saint-Lucien à Beauvais pour ramener le calme entre les jeunes, rapporte Le Parisien.

Source: Belga