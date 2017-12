Nouvel An – Allemagne: Des dizaines de milliers de fêtards réunis à la porte de Brandebourg

Des milliers de fêtards se sont réunis dans le boulevard menant à la porte de Brandebourg à Berlin dans la soirée de dimanche pour y célébrer le passage à l’an 2018. Un feu d’artifice a illuminé le monument à minuit. La soirée en plein air sur le boulevard Strasse des 17. Juni derrière la porte de Brandebourg est considéré comme la plus grande en Allemagne. Des festivités sont aussi organisées à Hambourg, Cologne et Munich.

La sécurité était stricte à Berlin, où une attaque terroriste a visé un marché de Noël il y a un peu plus d’un an, mais il n’y a eu aucun incident à ce stade.

Pour la première fois cette année, les organisateurs de la grande fête de la Saint-Sylvestre à la porte de Brandebourg avaient prévu, dans des tentes médicales de la Croix-Rouge, des emplacements spécifiques pour la prise en charge de femmes victimes de harcèlement sexuel ou se sentant menacées.

Il y a deux ans à Cologne (ouest) de nombreuses femmes avaient été victimes d’agressions sexuelles, attribuées à des groupes migrants, qui avaient scandalisé le pays.

Source: Belga