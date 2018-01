Tweet on Twitter

Le nombre de morts est monté à dix dans les manifestations de dimanche soir qui ont eu lieu dans une dizaine de villes iraniennes, a indiqué lundi la télévision d’Etat. Selon cette source, six personnes ont été tuées par des « tirs suspects » dans les violences qui ont touché Toyserkan (ouest), alors que plus tôt, les médias avaient fait état de quatre morts dans les villes d’Izeh (sud-ouest) et Doroud (ouest).

source: Belga