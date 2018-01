Hopman Cup – Mertens battue par Kerber, la Belgique menée 1-0 face à l’Allemagne

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Belgique est menée 1-0 face à l’Allemagne en Hopman Cup. Elise Mertens (WTA 36) s’est inclinée en deux sets serrés 7-6 (8/6), 7-6 (7/1) en 1 heure et 56 minutes face à Angelique Kerber (WTA 21) dans le premier simple, lundi à Perth, en Australie. Le second simple oppose David Goffin (ATP 7) à Alexander Zverer (ATP 4). Il sera suivi du double mixte. Tournoi par équipes nationales mixtes, la Hopman Cup se dispute selon le principe du round robin. Huit équipes sont réparties en deux groupes de quatre, chaque vainqueur de groupe se retrouvant en finale.

Dimanche, l’Australie, avec Thanasi Kokkinakis (ATP 209) et Daria Gavrilova (WTA 25) avait battu le Canada (Vasek Pospisil/ATP 108 et Eugenie Bouchard/WTA 83) 2-1 dans le premier match du groupe A. Après l’Allemagne, la Belgique affrontera l’Australie mercredi (10h30 HB) et le Canada vendredi (03h00 HB). La finale est prévue samedi.

Source: Belga