Conflit en Syrie – Au moins 12 civils tués dans des raids sur un village tenu par l’EI

Au moins 12 civils dont quatre enfants ont été tués en Syrie dans des frappes aériennes visant les derniers réduits du groupe Etat islamique (EI) dans l’est du pays, a rapporté lundi l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Les frappes, menées dimanche soir dans la province de Deir Ezzor, ont visé le village de Soussa, encore aux mains des djihadistes, a précisé l’OSDH, soulignant qu’il s’agit probablement de raids de la coalition internationale emmenée par Washington.

L’ONG basée en Grande-Bretagne dispose d’un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, et détermine les auteurs des raids à partir du type d’avion, du lieu de la frappe, des plans de vol et des munitions utilisées. « Douze civils d’une même famille, dont quatre enfants, ont été tués », a affirmé à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

La coalition antidjihadistes a soutenu les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans leur conquête de la ville de Raqa (nord), ex-capitale de facto de l’EI en Syrie. Elle n’a pas réagi dans l’immédiat aux informations de l’OSDH.

Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques par le régime de Damas, le conflit en Syrie s’est complexifié au fil des ans avec l’implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.

source: Belga