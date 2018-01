Challenger de Playford – Arthur De Greef éliminé au 1er tour du double

Arthur De Greef, associé à l’Argentin Guido Andreozzi, a été éliminé au 1er tour du double du Challenger de Playford, tournoi sur surface dure doté de 75.000 dollars, lundi en Australie. De Greef et Andreozzi se sont inclinés 6-3, 3-6 et 11/9 face au duo composé de l’Américain Bjorn Fratangelo et du Canadien Brayden Schnur. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes. Arthur De Greef (ATP 178) débutera mardi en simple messieurs. Son adversaire au 1er tour sera l’Australien Alex Bolt (ATP 189).

Source: Belga