A Bangkok, la reine de l’omelette au crabe débordée depuis son étoile Michelin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lunettes de ski sur le nez contre les étincelles, Jay Fai s’affaire sur plusieurs woks à la fois devant des dizaines de touristes qui se pressent quotidiennement dans son restaurant de rue à Bangkok depuis qu’elle a reçu une étoile Michelin.

Les omelettes farcies au crabe de cette cuisinière thaïlandaise de 72 ans ont toujours été populaires parmi les gourmets locaux. Mais depuis l’obtention de son étoile Michelin, la seule octroyée à Bangkok pour de la « street food », les chaises en plastique du petit restaurant ne désemplissent pas.

Fière de cet exploit, l’ancienne couturière Jay Fai a néanmoins dû mal à se faire à cette soudaine notoriété internationale. « Il y a des avantages et des inconvénients », explique-t-elle en jetant des ingrédients dans un wok, avant d’ajouter ne pas avoir le temps pour une interview en bonne et due forme.

« Je suis épuisée… et en plus, le gouvernement veut que je fasse la promotion de la Thaïlande et je n’ai pas le choix », ajoute-t-elle avant de confier qu’elle hésite parfois à rendre son étoile.

Peu de distractions

Elle a notamment été invitée à se rendre dans la ville balnéaire de Hua Hin pour un tournoi de tennis international samedi et dimanche où elle enseignera aux joueurs les plus renommés à faire sa célèbre omelette au crabe et une soupe thaïlandaise, le Tom Yum Kung.

Toute distraction signifie une perte d’activité pour Jay Fai, dont le style de cuisine fougueux est l’une des principales attractions de son restaurant. Ses assiettes surdimensionnées de crabes et de crevettes géantes sont également un grand atout même si les plats – qui coûtent jusqu’à 18 €- sont bien plus chers que ce que propose normalement les vendeurs de rue de la capitale thaïlandaise.

Mais les collègues de Jay Fai ne s’inquiètent pas: « elle est très forte, elle ne tombe jamais malade », explique Kung, une assistante qui travaille avec elle depuis 10 ans.

Début décembre, pour la première parution du guide Michelin à Bangkok, 14 restaurants ont décroché avec une étoile et trois ont décroché deux étoiles.