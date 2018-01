Trois innovations qui changeront le quotidien de vos animaux de compagnie

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Après les gamelles connectées qui lancent des friandises et les colliers trackers d’activité qui suivent à la trace nos animaux de compagnie, voici 3 nouvelles innovations qui devraient séduire les propriétaires de chiens et de chats.

Une litière autonettoyante pour chat

Les chats ont désormais leurs toilettes indépendantes closes et autonettoyantes. Un nouveau robot blanc en forme de globe, le Litter-Robot se charge de ramasser les besoins de l’animal après chaque passage soulageant ainsi les maîtres de la corvée. Ensuite, l’appareil fait place nette grâce à un système de tamisage breveté. Vendue 539 €, la litière robotisée est capable de s’adapter à toutes les tailles de chats.

Un collier antidouleur aux huiles essentielles

Les animaux peuvent eux aussi bénéficier des bienfaits des huiles essentielles. Ce nouveau collier pour chiens « Yoos », testé lors d’essais cliniques et mis au point par Ceva Santé Animale, un laboratoire vétérinaire français, diffuse un mélange de 4 huiles essentielles dont la gaulthérie et le romarin dans le corps de l’animal pour réduire les gênes ou douleurs articulaires dues à un traumatisme, des malformations congénitales ou au vieillissement. Vendu 20,80 € ou 26,35 € selon la taille, le collier « Yoos » est disponible dans les animaleries et les jardineries.

Un ami robot pour chiens



Le petit robot Laïka pourrait bien devenir le meilleur ami des chiens en 2018. L’innovation, conçue par une start-up française Camtoy, prend la forme d’un petit tonneau et intègre une caméra permettant au maître de voir et parler à son fidèle compagnon à distance en pilotant le robot via un smartphone. Une fonction déclenche même le lancement de petites friandises. Le robot high-tech, qui sera présenté au CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier 2018, devrait sortir au printemps 2018 au prix d’environ 300 €. Une version du robot pour chat serait actuellement à l’étude.