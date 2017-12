Vingt-trois collaborateurs pastoraux tués en 2017

Tweet on Twitter

Treize prêtres, un frère, une soeur et huit laïcs ont été tués dans le monde en 2017 soit cinq de moins qu’en 2016, rapporte dimanche l’agence vaticane Fides. L’Amérique centrale et du sud sont les régions les plus dangereuses pour les personnes qui travaillent au service de l’Eglise. Onze personnes y ont en effet trouvé la mort dont quatre au Mexique.

L’Afrique déplore dix morts dont cinq au Nigéria. Deux ont été recensés en Asie. La plupart des collaborateurs pastoraux ont été victimes d’attaques à main armée.

Source: Belga