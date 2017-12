Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un tanker portugais transportant des produits chimiques a percuté dimanche soir une plateforme de forage pétrolier en mer du nord. Selon les gardes-côtes néerlandais, il n’y a aucun dommage à la coque du navire ni à la plateforme qui n’est plus en opération. Il n’est pas question non plus de fuite. La collision s’est produite au sud-ouest de Den Helder, près de Callantsoog en Hollande du Nord. Le navire Elsa Essberger était en route d’Anvers à Malmö en Suède.

source: Belga