Un hydravion s’abîme dans un fleuve australien, six morts

Six personnes ont péri dans l’accident d’un hydravion sur un fleuve australien proche de Sydney, a annoncé la police. L’accident, dont on ignore la cause, a eu lieu sur le fleuve Hawkesbury, près de Cowan, à 50 km au nord de Sydney, a précisé Michael Gorman, de la police de Nouvelles-Galles du Sud.

Le monomoteur repose par 13 mètres de fond.

« Les plongeurs sont sur place et trois corps ont été récupérés », a dit la police dans un communiqué.

Des médias locaux rapportent que l’hydravion appartient à la compagnie Sydney Seaplanes, spécialisée dans les vols touristiques de luxe dans la région de Sydney. Elle a notamment été utilisée par la soeur de la duchesse de Cambridge Pippa Middleton et son époux James Matthews lors de leur lune de miel.

source: Belga