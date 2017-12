Six disparus dans l’accident d’un hydravion à Sydney

Six personnes étaient portées disparues dimanche après-midi (heure locale) à Sydney après qu’un hydravion s’est écrasé dans la rivière Hawkesbury, située au nord de la capitale australienne. Des plongeurs de la police cherchaient d’éventuels survivants. Seuls des débris et du carburant étaient visibles à la surface de l’eau, dans la baie de Jérusalem, près de Cowan, à 40 kilomètres de Sydney, a précisé la police.

Les escapades en hydravion depuis le port de Sydney jusqu’à des restaurants situés sur la rivière Hawkesbury ont la cote auprès des touristes. L’attraction existe depuis 80 ans.

L’appareil impliqué dans l’accident était exploité par Sydney Seaplanes. Le directeur de la compagnie, Aaron Shaw, a précisé à la télévision nationale ABC qu’un pilote et 5 passagers étaient à bord.

M. Shaw a ajouté que l’avion ramenait les passagers d’un lunch de Nouvel An à Cottage Point Inn, lorsqu’il s’est écrasé vers 15h15 (05h15 HB).

