Précipitations abondantes et rafales de vent attendues toute la nuit

Des précipitations abondantes avec un cumul de 40 litres par m2 sont attendues dans tout le pays dimanche soir et durant les prochains jours, selon l’Institut royal de météorologie (IRM). Des rafales de vent pouvant atteindre les 80 ou 90 km/h sont à prévoir dans la soirée et cette nuit. Les précipitations seront abondantes et pourront causer des problèmes locaux dans les régions qui y sont sensibles. Le vent pourrait occasionner des dégâts mineurs aux habitations, par le glissement de tuiles ou des dommages aux cheminées, notamment. La vigilance est de mise, selon l’IRM.

Plusieurs villes de la côte ont dû annuler le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An à cause du vent.

Source: Belga