La tempête Carmen s’abat sur la France et fait un mort

La tempête Carmen, la troisième de la saison à s’abattre sur l’Europe occidentale, a fait un mort dimanche en France, où des vents allant jusqu’à 140 km/h étaient attendus pour le Nouvel An, selon les autorités. Un homme d’une soixantaine d’années a été tué dimanche par la chute d’un arbre sur sa voiture près de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le sud-ouest de la France, selon la gendarmerie.

Carmen, la troisième tempête hivernale sur l’Europe après Ana et Bruno en décembre, était annoncée pour lundi matin en France. Dès dimanche après-midi, l’ouest du pays était touché par des pluies parfois soutenues accompagnées de vents violents, selon Météo-France.

« La dépression Carmen va évoluer en tempête durant la nuit en approchant des côtes françaises », a précisé Météo-France, notant que ce type de « violente tempête hivernale » se produisait trois à quatre fois par an.

Selon Météo-France, à peine achevées les festivités de la nuit de la Saint-Sylvestre, le vent violent devait se généraliser rapidement lundi matin. Des rafales de 120 à 140km/h étaient ainsi attendues sur le littoral atlantique, ainsi qu’en Corse (sud-est).

La tempête Carmen a été baptisée d’après une liste de noms établie par ordre alphabétique établie par les services météorologiques espagnol, français et portugais.

source: Belga