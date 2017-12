Trente personnes ont été tuées et 16 blessées dans la collision d’un bus et d’un camion sur une route du centre du Kenya, a annoncé la police locale. « Nous avons trente morts », a indiqué le chef de la police de la Vallée du Rift, Zero Arome, en précisant: « tous les corps ont été retirés des épaves et les blessés conduits à l’hôpital ».

source: Belga