Ces smartphones qui ont bousculé les codes en 2017

Cette année encore, les fabricants de smartphones ont repoussé les limites en matière de capacité de calculs, de prises de vue, de rendu audio, etc. Voici une sélection des 10 modèles les plus spectaculaires lancés cette année, par ordre d’apparition sur le marché.

Le Sony Xperia XZ Premium

Dévoilé au Mobile World Congress, à Barcelone (Espagne), le Sony Xperia XZ Premium impressionne avec son capteur dit « Motion Eye » qui permet d’obtenir des ralentis jusqu’à 960 images par seconde. D’autre part, ce smartphone de 5,5 pouces est à la fois 4K (3.840×2.160 pixels) et HDR (capacité à présenter plusieurs niveaux d’intensité lumineuse dans une seule image). Ce concentré de haute technologie embarque aussi un processeur Snapdragon 835 de dernière génération ainsi qu’un système audio Hi-Res.

Le Sony Xperia XZ Premium est vendu en France 799 €.

Samsung Galaxy S8

Dévoilé par Samsung lors d’un événement dédié au début du printemps, le Samsung Galaxy S8 propose le meilleur du savoir-faire du constructeur sud-coréen, avec notamment un écran « Infinity » de 5,8 pouces, incurvé sur les côtés et qui recouvre la majeure partie de la surface du smartphone. Pour le reste, l’appareil intègre un scanner d’iris et est fourni avec des écouteurs AKG. La nouvelle gamme comprend également un Samsung Galaxy S8+ plus grand, avec son écran Infinity de 6,2 pouces.

Les Samsung Galaxy S8 et S8+ sont disponibles à respectivement 809 et 909 €.

Samsung Galaxy Note 8

Après la faillite du Galaxy Note 7 et de ses batteries qui explosent en 2016, Samsung se rattrape en lançant cet été son Galaxy Note8 qui ne souffre, lui, d’aucune faille. Son écran Infinity de 6,3 pouces permet de parfaitement gérer deux fenêtres sur le même écran, leurs tailles pouvant être à tout moment modifiées. D’autre part, le smartphone dispose de deux objectifs stabilisés optiquement et d’un téléobjectif permettant de zoomer (x2). Quant à son stylet, il est surtout pratique pour faire des annotations, réaliser des captures d’écran ou encore créer des GIFs à partir de n’importe quelle vidéo.

Le Samsung Galaxy Note 8 est commercialisé 1.009 €.

Le Nokia 8

Même si c’est le nouveau Nokia 3310 qui a fait le buzz cette année, le retour aux affaires de la marque passe aussi par ce modèle haut de gamme. Le point fort de ce smartphone concerne l’optique qui propose notamment un double capteur de 13 mégapixels à l’arrière, développé par le spécialiste Zeiss. Il inaugure également le mode de visionnage Dual-Sight qui permet de profiter simultanément sur l’écran des caméras avant et arrière, qu’il s’agisse de prendre des photos ou de se filmer. Il se présente enfin comme le premier téléphone à pouvoir enregistrer du son à 360 degrés, afin de reproduire toute l’ambiance environnante. Le Nokia 8 est proposé à 599 €.

LG V30

Sur le papier, le LG V30 n’a rien à envier aux meilleurs smartphones du marché. Il se distingue toutefois au niveau de l’audio, avec son convertisseur 32 bits (quad DAC) et ses écouteurs Bang & Olufsen, mais aussi en ce qui concerne la photo/vidéo, avec son double capteur grand-angle qui utilise une lentille en verre, une première sur un smartphone.

Le LG V30 s’affiche à 899 €.

iPhone 8

Cette nouvelle génération d’iPhone est dans la lignée de la précédente. Si son design est sensiblement le même que l’iPhone 7, l’iPhone 8 inaugure néanmoins un nouveau dos en verre et une puce A11 Bionic, 70% plus rapide que la puce A10 Fusion et plus performante que l’actuel processeur des MacBook Pro ! Au final, la seule nouveauté flagrante réside en son nouveau mode de recharge par induction.

L’iPhone 8 (4,7 pouces) est vendu à partir de 809 euros. L’iPhone 8 Plus (5,5 pouces) est quant à lui disponible à partir de 919 €.

iPhone X

Sortie événement de l’automne, l’iPhone X (prononcer « 10 ») est le tout premier smartphone d’Apple doté d’un écran bord à bord, de 5,8 pouces. Il se distingue également du reste de la production de la marque à la pomme par sa technologie de reconnaissance faciale (Face ID) et la possibilité de le recharger par induction.

Le premier prix de l’iPhone X est fixé à 1.159 €.

Pixel 2

Censé optimiser les capacités d’Android Oreo (8.0), la gamme Pixel 2 de Google fait surtout forte impression du côté de la photo puisque le smartphone apparait en tête du classement des smartphones proposant les meilleurs appareils photo, selon le site DxOMark, référence en la matière, qui lui attribue sa meilleure note (98/100) devant l’iPhone X (97). La gamme Pixel 2 n’est toujours pas disponible en Belgique…

Huawei Mate 10 Pro

Le dernier vaisseau amiral de Huawei est le tout premier smartphone à pouvoir profiter du processeur Kirin 970, présenté comme le premier au monde à disposer d’une « unité de calcul neuronal », capable d’agir comme une intelligence artificielle dans de nombreux usages. Ce smartphone marque aussi la continuité de la collaboration entre Huawei et Leica avec un appareil photo principal doté d’un double capteur de 20 et 12 Mpx, avec pour chacun une grande ouverture à f/1,6.

Le Huawei Mate 10 Pro est commercialisé 799 €.

OnePlus 5T

Lancé en novembre, ce smartphone est une version plus grande et boostée du OnePlus 5 apparu un peu plus tôt en 2017. Doté des meilleures technologies du moment, il est proposé à un prix bien plus compétitif que ce que peuvent proposer Apple, Samsung ou Huawei, les leaders du marché. Ce OnePlus 5T est doté d’un écran bord à bord AMOLED de 6 pouces au format 18:9 avec un affichage capable de s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante. Véritable bête de course, le OnePlus 5T peut accueillir jusqu’à 8 Go de RAM associées au Qualcomm Snapdragon 835. Enfin, ce smartphone cumule deux systèmes de déverrouillage, soit par empreinte digitale soit par reconnaissance faciale.

Le OnePlus 5T est disponible à partir de 499 €.