WTA Auckland – Ysaline Bonaventure au 2e tour des qualifications, Maryna Zanevska éliminée

Ysaline Bonaventure (WTA 183) s’est hissée au 2e tour des qualifications du tournoi de tennis d’Auckland, un des premiers tournois WTA de la saison, samedi en Nouvelle-Zélande. La Liégeoise s’est imposée en trois sets 6-1, 6-7 (3/7) et 6-4 face à la Néerlandaise Richel Hogenkamp (WTA 106/N.2) au 1er tour des qualifications de cette épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars. Bonaventure affrontera au tour suivant la Britannique Katie Boulter (WTA 200).

L’aventure néo-zélandaise est par contre terminée pour Maryna Zanevska. La 171e joueuse mondiale a été battue d’entrée de jeu 6-4, 6-3 par la Suissesse Conny Perrin (WTA 197).

Kirsten Flipkens (WTA 75) et Alison Van Uytvanck (WTA 76) sont quant à elles directement versées dans le tableau final. Flipkens aura pour première adversaire la Croate Donna Vekic (WTA 54), 8e tête de série, qu’elle a battue quatre fois en quatre précédentes confrontations. Van Uytvanck débutera l’année par un duel face à la Slovène Polona Hercog (WTA 101), face à laquelle elle est menée 2-0 aux confrotations directes.

Si elles passent toutes deux le 1er tour, Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck se retrouveront face à face au 2e tour.

Source: Belga