Un cyclomotoriste grièvement blessé dans une collision frontale à Stavelot

Une collision frontale impliquant un cyclomoteur et une voiture est survenue samedi vers 17h30 sur la route qui relie Stavelot à Francorchamps. Le pronostic vital du cyclomotoriste est engagé, a indiqué le parquet de Liège. L’accident s’est produit alors qu’une voiture a effectué une manœuvre de dépassement d’un autre véhicule qui circulait à allure réduite. Lors de ce dépassement, la voiture a percuté un cyclomotoriste qui circulait en sens inverse et qui n’était pas très visible, a indiqué le parquet qui précise que le pronostic vital de la victime, un Stavelotain de 19 ans, est engagé.

L’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne et une ambulance ont été mobilisés sur les lieux de l’accident. D’après le parquet, un membre des services de secours a fait un malaise lors de l’intervention car il a cru que son fils était la victime.

Un expert automobile est attendu sur les lieux pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités engagées. D’après les premières informations, la vitesse du véhicule qui effectuait la manœuvre de dépassement n’était pas excessive et le conducteur n’avait pas consommé d’alcool.

Source: Belga