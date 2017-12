Les Belges à l’étranger – Manchester United attend les rapports médicaux concernant Lukaku et perd aussi Ibrahimovic

Après la sortie sur civière de Romelu Lukaku, dont on ne connait pas encore la durée d’indisponibilité, Manchester United sera également privé de Zlatan Ibrahimovic pour un mois. Le club mancunien a confirmé l’information sur Twitter samedi soir après le partage face à Southampton (0-0) lors de la 21e journée de Premier League. Revenu mi-novembre après une blessure au genou qui l’a tenu écarté des terrains pendant six mois, Zlatan Ibrahimovic sera une nouvelle fois sur la touche. L’attaquant suédois sera absent un mois comme l’a annoncé José Mourinho en conférence de presse d’après-match.

Concernant Romelu Lukaku, l’entraîneur portugais a déclaré qu’il n’avait pas plus d’informations et qu’il attendait le rapport des médecins. Le Diable Rouge a été évacué sur civière avec un masque à oxygène après neuf minutes de jeu suite à un coup à l’arrière du crâne subi lors d’un duel aérien avec Wesley Hoedt. Lukaku n’a pas été transporté à l’hôpital et a été pris en charge par les médecins à Old Trafford. « Il pourrait être sur la touche pendant un moment », a avancé Mourinho.

Lukaku pourrait être absent au moins six jours comme le prévoit le règlement de la Fédération anglaise (FA) concernant les commotions cérébrales. Il pourrait donc manquer le déplacement des ‘Red Devils’ à Everton, son ancien club, le 1er janvier.

Source: Belga