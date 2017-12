Julie Vanloo quitte Istanbul pour rejoindre Julie Allemand à Lyon

Après une demi-saison à Istanbul Universitesi, Julie Vanloo quitte le championnat turc pour rejoindre la formation française de Lyon ASVEL, a annoncé le club lyonnais, 5e du championnat de France, samedi. La meneuse ostendaise des Belgian Cats, 24 ans, 1m68, rejoint ainsi Julie Allemand qui avait quitté Castors Braine pour porter les couleurs du club repris par Tony Parker à l’aube de cette saison.

Après avoir quitté la Belgique et son club de Waregem en 2013, Julie Vanloo a joué 2 saisons à Mondeville en France, deux saisons à Lulea en Suède, une saison à Virtus Ragusa en Sicile et, donc, une demi-saison seulement à Istanbul Universitesi, éliminé en phase de poules de l’Eurocoupe FIBA et 13e, avant-dernier, du championnat de Turquie avec une seule victoire en 11 rencontres pour 9,8 pts, 2,7 rebonds et 5 assists par match de moyenne pour la meneuse belge.

Julie Vanloo effectue une pige médicale pour remplacer la meneuse française de Lyon, Ingrid Tanqueray, opérée aux ligaments croisés du genou juste avant la trêve et out pour la saison.

Lyon ASVEL Féminin occupe la 5e place en Ligue française et dispute le 13 janvier les quarts de finale de la Coupe de France à Villeneuve d’Ascq.

Source: Belga