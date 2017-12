Hopman Cup – La saison 2018 débute le jour de l’an pour David Goffin et Elise Mertens

La saison 2018 de tennis débutera lundi 1er janvier pour David Goffin (ATP 7) et Elise Mertens (WTA 36), engagés dans la Hopman Cup à Perth, en Australie. Les deux Belges seront opposés à l’équipe allemande (Alexander Zverev/ATP 4 et Angelique Kerber/WTA 21) dans leurs premier match de ce tournoi par équipes mixtes. La rencontre débutera à 17h30 heure locale, 10h30 heure belge. La Hopman Cup se dispute selon le principe du round robin. Huit équipes sont réparties en deux groupes de quatre, chaque vainqueur de groupe se retrouvant en finale. Chaque match se compose d’un simple messieurs, d’un simple dames et d’un double mixte.

Après l’Allemagne, les Belges affronteront l’Australie (Thanasi Kokkinakis/ATP 209 et Daria Gavrilova/WTA 25) mercredi (10h30 HB) et le Canada (Vasek Pospisil/ATP 108 et Eugenie Bouchard/WTA 83) vendredi (03h00 HB).

Le groupe B se compose de la Suisse (Roger Federer/Belinda Bencic), des Etats-Unis (Jack Sock/Coco Vandeweghe), de la Russie (Karen Khachanov/Anastasia Pavlyuchenkova) et du Japon (Yuichi Sugita/Naomi Osaka).

La finale aura lieu le samedi 6 janvier.

C’est la 7e fois que la Belgique dispute la Hopman Cup depuis la création de l’épreuve en 1988. Justine Henin et Ruben Bemelmans avaient atteint la finale de l’édition 2011, s’inclinant face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et Jack Sock. Dominique Monami et Xavier Malisse avaient été éliminés au 1er tour en 2000, tout comme Kim Clijsters et Olivier Rochus en 2001, Kim Clijsters et Xavier Malisse en 2002, 2003 et 2004.

Source: Belga