Des températures à deux chiffres pour ce week-end

Le temps sera doux et venteux samedi après-midi avec des maxima pouvant aller jusqu’à 13 degrés, annonce l’IRM. L’ensemble du week-end sera généralement fort couvert avec des passages pluvieux. Dans la moitié nord du pays, il fera plutôt sec samedi avec la possibilité d’apercevoir une petite éclaircie. Dans la partie sud du pays, le ciel restera très nuageux avec des périodes de faibles pluies. Les maxima seront très doux pour la saison avec des valeurs proches de 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 13 degrés en région de plaine. Les rafales de vent pourront atteindre 65 km/h dans les terres et 75 à la Côte.

La nuit prochaine, le ciel sera très nuageux à couvert et une zone de pluie traversera le pays du sud vers le nord. Il fera très doux avec des minima de 6 à 11 degrés. Le vent sera temporairement modéré en soirée. Plus tard, il soufflera à nouveau assez fort à localement fort avec des rafales jusqu’à 70 km/h dans les terres et jusqu’à 80 km/h à la mer.

Dimanche matin, le ciel sera gris. Dans le courant de la journée, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est. Localement, il faudra s’attendre à pas mal de précipitations. L’après-midi, le temps deviendra plus sec sur l’ouest avec quelques éclaircies. Les maxima varieront de 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 12 ou 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent restera intense avec des pointes jusqu’à 80 km/h au littoral.

Le Jour de l’An, une zone de pluie très active traversera notre pays en cours de journée et la nuit suivante avec possibilité de chutes de neige passagères sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Des vents de tempêtes seront observés sur la France mais devraient épargner notre pays. Les températures maximales varieront entre 3 et 8 degrés.

Source: Belga