Cambriolage avec violence à Ans

Deux auteurs, encagoulés et armés, se sont introduits samedi vers 19h00 dans une habitation de Ans, a indiqué le parquet de Liège qui précise que seules deux adolescentes étaient présentes lors des faits. Les jeunes filles, âgées de 13 et 16 ans, ont été agressées par les auteurs. Elles ont reçu des coups et ont été attachées à l’aide de colsons. Les malfrats ont fouillé la maison avant de prendre la fuite avec un GSM, un ordinateur et des vêtements.

Le chien de la famille, qui était à l’extérieur et aboyait plus que d’habitude, a donné l’alerte.

Les adolescentes sont parvenues à sortir seules de la maison.

